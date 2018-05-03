Güzelköy camisine kavuşuyor

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Güzelköy’de yapımına başlanan cami inşaatının temel atma törenine katıldı.

Başkan Alıcık, Nazilli Belediyesi tarafından Güzelköy Mahallesi’nde yapımına başlanan cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalara başladıklarını ifade eden ve caminin kısa sürede tamamlanıp ibadete açılacağını müjdeleyen Alıcık, “Camimiz toplam 2 bin 100 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. 415 metrekare oturma alanlı 800 kişilik camimiz Güzelköyümüze yakışır bir şekilde tamamlanacak. Şu an demir işlemleri tamamlandı. Radyal beton döküm işlemleri yapılıyor” diye konuştu.

Nazilli Belediyesi olarak ilçedeki cami ve türbeleri yenilediklerini ve mevcut camii sayını arttırdıkları belirten Başkan Alıcık, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ’Camilerimiz önceliğimiz’ anlayışıyla hizmet ettik. Projelerimizi bu doğrultuda sürdürdük. Eğitime ve yollara yaptığımız yatırımlarla kalmadık, sosyal belediyecilik projelerine öncülük ettik, cami, cem evi, köprüler, çok amaçlı sosyal çatılar ve imam evleri yaptık. Nazilli’ye yaptığımız hizmetler için gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Başkan Alıcık, temel atma töreni ve kurban kesiminin ardından köy kahvesinde vatandaşlarla bol bol sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.