AYDIN:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:06

Hallaçlar Mahallesi’nde içme suyu arıtma tesisi faaliyete geçti

Aydın’ın Çine ilçesi Hallaçlar Mahallesi’nde içme suyu arıtma tesisi inşa edilerek faaliyete geçti.Büyükşehir yasası kapsamında köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde ASKİ tarafından yürütülen yoğun altyapı programı dahilinde...

Hallaçlar Mahallesi'nde içme suyu arıtma tesisi faaliyete geçti
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Aydın’ın Çine ilçesi Hallaçlar Mahallesi’nde içme suyu arıtma tesisi inşa edilerek faaliyete geçti.

Büyükşehir yasası kapsamında köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde ASKİ tarafından yürütülen yoğun altyapı programı dahilinde Çine ilçesine bağlı Hallaçlar Mahallesinde vatandaşların talebi üzerine içme suyu arıtma tesisi inşa edilerek faaliyete geçirildi.

Hallaçlar Mahalle muhtarı Mehmet Ateş, taleplerinin gerçekleştirilmesinden ötürü büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek “Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu tüm taleplerimize cevap veriyor. Mahallemizde alt ve üstyapı da birçok çalışma yapıldı. Bağlantı yolumuz, köy meydanından camiye kadar olan yollarımız yapıldı. Ne zaman su ile ilgili, yol ile ilgili, yada iş makinesi gerektiren bir hizmet ihtiyacı doğsa taleplerimiz hep karşılandı. Mahallemizde ASKİ Genel Müdürlüğü içme suyu arıtma tesisi yaptı ve faaliyete geçti. Ayrıca mahallemizde içme suyu sorunu kesinlikle bulunmamaktadır. Tüm bu hizmetler için Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na müteşekkiriz” dedi.
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