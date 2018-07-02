Harvard Üniversitesi’nden Başkan Kale’ye teşekkür

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Massachusetts Eyaleti’nde bulunan ve 1636 yılından bu yana eğitim veren dünyanın önemli üniversiteleri arasında yer alan Harvard Üniversitesi’nden İncirliova Belediyesi’ne teşekkür mektubu geldi.

İncirliova Belediye Başkanlığı kültür yayanı olarak 2016 yılında basılan “Bir Dünya Kültür Mirası Anadolu Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri” kitabının dünya kültürel mirasına olan katkısı Harvard Üniversitesi tarafından takdirle karşılandı.

Harvard Üniversitesi Ortadoğu Bölümü’nden Mr. David Zmijewski tarafından İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale’ye gönderilen mektupta; “Sayın Kale, Harvard Üniversitesi Ortadoğu Bölümü Kütüphanesi cömert hediyenizi aldı. Bir Dünya Kültür Mirası Anadolu Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Kitabını kütüphanemize kazandırdığınız için minnettarız. Saygılarımla” ifadelerine yer verildi.

İncirliova Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kültürel hizmetlerin gerçekleşmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Kale; “Belediyemiz kültür yayınlarından biri olan ‘Bir Dünya Kültür Mirası Anadolu Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri’ kitabımızın ulusal ve uluslararası alanda resmi ve özel kütüphanelerde yer alması için çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda Harvard Üniversitesi Kütüphanesine gönderdiğimiz kitabımız yerine ulaşmış bulunmaktadır. Üniversite yetkililerince de dünya mirasına olan katkımızdan dolayı şahsıma ve kurumuma teşekkür edilmesi bizleri son derece mutlu etmiştir. İncirliova Belediyesi bugüne kadar yaptığı ve yapacağı kültürel hizmetlerle tarihine ve kültürüne sahip çıkmaya devam edecektir” dedi.

Başkan Kale ayrıca İncirliova Belediye Başkanlığı öncülüğünde Aydın Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Kurulu tarafından desteklenen Suna Ali Sarıyörük Anadolu Yörük ve Devecilik Kültür Müzesi’nin restorasyon ve rölöve çalışmalarının da önümüzdeki aylarda tamamlanarak hizmete gireceğini müjdeledi.