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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:20

Hatalı sürücüler ’drone’a yakalandı

Aydın Emniyet Müdürlüğü trafik kazalarını önlemek amacıyla Aydın-Muğla kara yolunda drone destekli uygulama yaptı.

Hatalı sürücüler 'drone'a yakalandı
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Aydın Emniyet Müdürlüğü trafik kazalarını önlemek amacıyla Aydın-Muğla kara yolunda drone destekli uygulama yaptı.

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yapılan uygulamada drone’dan aldıkları görüntülerden kırmızı ışık, emniyet kemeri ve şerit ihlali yapan sürücüleri tespit ederek cezai işlem uyguladı. Vatandaşlar drone ile yapılan trafik uygulamasından memnun olduklarını, sürücülerin trafikte daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün 100 günlük eylem planı kapsamında drone uygulaması yapmakta olduklarını belirten Komiser Yardımcısı İbrahim Tosun, “Drone uygulaması ile amacımız kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ihlali, şerit ihlali yapan araçlara cezalarını uygulamak ve trafik kazalarının önüne geçmek. Bu uygulama kapsamında drone ile çekimlerimizi yapıp ihlal yapan araçları trafik ekibimiz durdurup, cezai işlem uygulayıp ayrıca sürücüleri bilgilendiriyor. Arkadaşlarımız şok uygulama şeklinde yeri ve saati belli olmadan denetlemelerini yapıyorlar. Her gün Aydın’ın farklı bölgelerinde denetimlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Drone ile yapılan trafik denetiminde aracı ile kırmızı ışık ihlali yapan ve ekipler tarafından 235 TL ceza kesilen Muammer Dokuyan, “Kırmızı ışık ihlali yapmışım. Biraz müşteriye geç kaldığım için sarı ile kırmızı arası geçmeyi tercih ettim. Bu nedenle kameralara yakalandım ve ceza yedim. Dikkat etmemiz lazım” dedi.
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