Hattat ve Müzehhibe bu sergide buluştu

Aydın’ın Efeler ilçesinde ’Hüsn-i Hat, Minyatür ve Tezhip Sanatı’ sergisi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde açıldı.

Osmanlı Dönemi son hattatlarından Hamit Aytaç’ın öğrencisi Hattat Yusuf Sezer ile Müzehhibe Suna Ongan Cevher Nesibe Sultan Yardımlaşma Derneği yararına bir araya geldi. Hattat ve Müzehhibe’nin derneğe bağışladığı 50 adet eserden oluşan serginin açılışına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve Eşi Fatma Köşger başta olmak üzere Aydın protokolünden bir çok isim katıldı. 17 Ekim Çarşamba akşamına kadar Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde açık olacak sergideki eserler daha sonra sahiplerini bulmak üzere dernek ofisinde sergilenmeye devam edecek.

Serginin açılışında konuşan Cevher Nesibe Sultan Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia Özkahraman, "Sergimizde satışa sunulan eserlerimizin geliri derneğimiz tarafından bir çok önemli işte kullanılacak. Hattatımız Yusuf Sezer beyefendi ile Müzehhibemiz Suna Ongan Cevher’e ince düşüncelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sergimizin sona ermesinin ardından eserlerimiz Yedieylül Mahallesi 1002 sokak Ataçınar Apartmanı’nda bulunan dernek ofisimizde sahiplerini aramaya devam edecek. Umarız birbirinden değerli eserler kısa sürede yeni sahiplerini bulur" dedi.

Özkahraman’ın konuşmasının ardından misafirler sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.