Hırsızlık şüphelisi polisten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre; Aydın Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan aranan M.K. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli M.K., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, hırsızlık suçuna karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre; Aydın Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü...

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