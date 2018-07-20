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20 Temmuz 2018 Cuma 08:15

Hizmetin 8. yılında 8 köprü

Nazilli Belediyesi, Aydoğdu Mahallesi’nde bulunan Dereköy Çayı üzerinde köprü yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydoğdu Mahallesi 59/1 sokakta yapımına başlanan...

Hizmetin 8. yılında 8 köprü
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Nazilli Belediyesi, Aydoğdu Mahallesi’nde bulunan Dereköy Çayı üzerinde köprü yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydoğdu Mahallesi 59/1 sokakta yapımına başlanan köprü çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Günümüz şartlarına uygun olmayan 32 metre uzunluk ve 6 metre genişlikteki mevcut köprüyü yıkarak genişletmesini yapan ekipler, Dereköy Çayı üzerinde bulunan köprünün bir an evvel yaya ve araç trafiğine açılması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

2009 yılından bu yana 7 adet köprüyü ilçeye kazandıran Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Gerek ilçe merkezimizde gerekse köylerimizde hem eski köprüleri yeniledik hem de yeni köprüler yaptık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında yetersiz kalan Bağcıllı, Ketenova, Kahvederesi, Çallık Deresi, Kuşçular, Dereköy ve Bozyurt mahallelerindeki 7 adet köprüyü kullanıma açtık. İlçemizde çağa ayak uyduran yolları köprülerle taçlandırdık. Aydoğdu Mahallemizde yapımına başladığımız köprümüzde de kısa sürede büyük yol aldık. İnşallah burayı da kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız” diye konuştu.
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