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24 Nisan 2018 Salı 10:01

İncirliova Spor Lisesi Türkiye 3.’sü oldu

Elazığ’da düzenlenen okullararası Türkiye Futbol Şampiyonası’nda İncirliova Spor Lisesi 3’üncüsü oldu.Bölge elemelerinin ardından başarı sağlayan ve finallere katılmaya hak kazanan 8 takımın mücadele ettiği final karşılaşmalarında...

İncirliova Spor Lisesi Türkiye 3.'sü oldu
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Elazığ’da düzenlenen okullararası Türkiye Futbol Şampiyonası’nda İncirliova Spor Lisesi 3’üncüsü oldu.

Bölge elemelerinin ardından başarı sağlayan ve finallere katılmaya hak kazanan 8 takımın mücadele ettiği final karşılaşmalarında Aydın’ı temsil eden İncirliova Spor Lisesi büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 3’üncüsü oldu. İncirliova Spor Lisesi Elazığ’da oynadığı grup müsabakalarında Giresun Atatürk Anadolu Lisesi’ni 3-0 ve Ankara Şevketiye Lisesi’ni 3-0 mağlup ederken, İstanbul MTAL’ye 2-0 mağlup olmasına rağmen grubunu lider tamamladı. Yarı final müsabakasında İstanbul TFF Lisesi’ne 3-0 mağlup olarak finale çıkma şansını yitirirken, 3’üçüncülük müsabakasında ise İstanbul İnönü Lisesi ile karşılaşan İncirliova Spor Lisesi ilk yarısını 2-0 mağlup kapatan Aydın ekibi maçı 2-2’ye getirerek maçı uzatmalara götürdü. Uzatmada bulduğu golle maçı 3-2 kazanan İncirliova Spor Lisesi Türkiye üçüncüsü oldu. İncirliova Spor Lisesi’nin gollerini Hakan (2) ve Yusuf kaydetti.
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