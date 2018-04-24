Elazığ’da düzenlenen okullararası Türkiye Futbol Şampiyonası’nda İncirliova Spor Lisesi 3’üncüsü oldu.Bölge elemelerinin ardından başarı sağlayan ve finallere katılmaya hak kazanan 8 takımın mücadele ettiği final karşılaşmalarında Aydın’ı temsil eden İncirliova Spor Lisesi büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 3’üncüsü oldu. İncirliova Spor Lisesi Elazığ’da oynadığı grup müsabakalarında Giresun Atatürk Anadolu Lisesi’ni 3-0 ve Ankara Şevketiye Lisesi’ni 3-0 mağlup ederken, İstanbul MTAL’ye 2-0 mağlup olmasına rağmen grubunu lider tamamladı. Yarı final müsabakasında İstanbul TFF Lisesi’ne 3-0 mağlup olarak finale çıkma şansını yitirirken, 3’üçüncülük müsabakasında ise İstanbul İnönü Lisesi ile karşılaşan İncirliova Spor Lisesi ilk yarısını 2-0 mağlup kapatan Aydın ekibi maçı 2-2’ye getirerek maçı uzatmalara götürdü. Uzatmada bulduğu golle maçı 3-2 kazanan İncirliova Spor Lisesi Türkiye üçüncüsü oldu. İncirliova Spor Lisesi’nin gollerini Hakan (2) ve Yusuf kaydetti.
İncirliova Spor Lisesi Türkiye 3.’sü oldu
Elazığ’da düzenlenen okullararası Türkiye Futbol Şampiyonası’nda İncirliova Spor Lisesi 3’üncüsü oldu.Bölge elemelerinin ardından başarı sağlayan ve finallere katılmaya hak kazanan 8 takımın mücadele ettiği final karşılaşmalarında...