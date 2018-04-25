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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:10

İncirliova’da çöp konteynırları yenileniyor

İncirliova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Belediye Başkanı Gürşat Kale’nin talimatıyla ilçe merkezindeki kullanıma elverişli olmayan çöp konteynırlarını yenileriyle değiştirmeye başladı.Çevre temizliği ve çöp...

İncirliova'da çöp konteynırları yenileniyor
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İncirliova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Belediye Başkanı Gürşat Kale’nin talimatıyla ilçe merkezindeki kullanıma elverişli olmayan çöp konteynırlarını yenileriyle değiştirmeye başladı.

Çevre temizliği ve çöp toplama hizmetlerine büyük bir önem verdiklerini dile getiren Başkan Kale, “Bugüne kadar ilçemiz genelinde yaklaşık 1200 adet yeni çöp konteynırını cadde ve sokaklarımıza yerleştirdik. Köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerimizde vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda 500 adet yarım çöp varili, okul, cami, mescit ve sağlık ocaklarımızın bahçelerine 300 adet mini çöp kutusu, 40 adet ayrıştırmalı çöp konteynırını tahsis ettik. Bugün de başta ilçe merkezimiz olmak üzere cadde ve sokaklarımızda bulunan eski, çürümüş, küçük ve kullanıma elverişli olmayan çöp konteynırlarımızı yenileriyle değiştirmeye başladık. Topladığımız eski çöp konteynırlarının bakım ve onarımlarını şantiyemizde gerçekleştirerek yine vatandaşlarımızın kullanımına tahsis edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz aylarda Devlet Malzeme Ofisi’nden 170 bin TL karşılığında bir adet yeni çöp toplama aracı aldıklarını hatırlatan Başkan Kale, ilçe merkezindeki dar sokaklar, meydan, park ve bahçelerin temizliğinin daha rahat yapılabilmesi için 30 bin TL’ye bir adet mini çöp toplama aracını da alarak temizlik işleri müdürlüğü hizmetine tahsis ettiklerini söyledi.
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