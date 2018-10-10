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10 Ekim 2018 Çarşamba 17:26

İşadamı Kemal Yavuz son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’ın Söke ilçesi başta olmak üzere çeşitli ilçelerde önemli yatırımları bulunan Yavuzlar Şirketler Topluluğu’nun yönetim kurulu üyesi, dün hayatını kaybeden işadamı Kemal Yavuz son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı.Aydın’ın...

İşadamı Kemal Yavuz son yolculuğuna uğurlandı
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Aydın’ın Söke ilçesi başta olmak üzere çeşitli ilçelerde önemli yatırımları bulunan Yavuzlar Şirketler Topluluğu’nun yönetim kurulu üyesi, dün hayatını kaybeden işadamı Kemal Yavuz son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlandı.

Aydın’ın Söke İlçesi’nde Koca Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Söke İlçe kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu,Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Aydın Milletvekilleri Aydın Adnan Sezgin, Hüseyin Yıldız,siyasi parti temsilcileri,oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde Merhum Kemal Yavuz ’un ağabeyi Melih Yavuz, kardeşleri Tevfik ve Uğur Yavuz ile eşi Münire Yavuz, evlatları Semih ve Ali Yavuz taziyeleri kabul ettiler.

Yavuz’un cenazesi Koca Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Söke asri mezarlığında toprağa verildi.
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