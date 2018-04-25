AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 20:44

İŞKUR ve SGK teşvikleri bilgilendirme toplantısı KUTO’da yapıldı

2018 Yılı İŞKUR ve SGK Teşvikleri hakkında bilgilendirme toplantısı, Kuşadası Ticaret Odası’nda yapıldı.Aydın İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi ve SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, teşviklerle ilgili katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi...

İŞKUR ve SGK teşvikleri bilgilendirme toplantısı KUTO'da yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

2018 Yılı İŞKUR ve SGK Teşvikleri hakkında bilgilendirme toplantısı, Kuşadası Ticaret Odası’nda yapıldı.

Aydın İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi ve SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, teşviklerle ilgili katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi ve sorularını cevaplandırdı.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel ve Yönetim Kurulu Üyesi SeydiYıkılmaz’ında katıldığı toplantıda konuşan SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz,2018 yılı ilave istihdam teşvikleri hakkında bilgi verdi ve geçmişe yönelik teşviklerden yararlanmayanların 31 Mayıs 2018 tarihine kadar SGK’ya başvurarak geçmiş teşviklerden yararlanabileceklerini, bu konuda uygulamayla ilgili Genelge beklediklerini söyledi.

Aydın İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi de, 2018 yılında uygulamaya konulacak olan teşvikler ve yapılacak diğer çalışmalarla ilgili bilgi verdi.Terzi konuşmasında, İŞKUR teşviklerinden yararlanmanın temel şartının İŞKUR’a kayıtlı istihdam olmasını hatırlattı ve ilave istihdamda asgari ücret desteğinin devam edeceğini, faydalanmak için mutlaka İŞKUR’a giriş yapılarak, teyit edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, sanayi sektöründeki işbaşı eğitim programlarında, 2 ila 5 yaş arası çocukları olan kursiyerlere 400 TL çocuk desteği sağlandığını söyleyen Terzi, teşviklerin başlangıç tarihi olan Ocak 2018 tarihinden itibaren,hakedişlerin geriye dönük alınabileceğini belirtti. Kalabalık bir katılımla gerçekleşen toplantı, soru-cevap şeklinde devam etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku