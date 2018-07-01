Jandarma’dan Bozdoğan ve Germencik’te uyuşturucu operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından Bozdoğan ve Germencik ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 139 kök hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.Dedesinin evinde yetiştirmişAydın İl...

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından Bozdoğan ve Germencik ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 139 kök hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.

Dedesinin evinde yetiştirmiş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince Uyuşturucu madde eylem planı çerçevesinde yapılan istihbari çalışma sonucunda Bozdoğan ilçesi Kılavuzlar Mahallesinden S. Ç’nin vefat eden dedesine ait evin bahçesinde izinsiz kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda boyları 50 cm ile 200 cm arasında 106 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Germencik’te kenevir operasyonu

Asayiş timlerince Germencik İlçesinde de yapılan istihbari çalışmalarda Bozköy mahallesinde kamu arazisine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kenevir bitkisi ekimi yapıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmada V. S. isimli şahsın kardeşlerine ait araziye kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Adli makamların talimatıyla ile soruşturma derinleştirilmiş ve şüpheli V. S. olduğu tespit edilerek yakalandı. Bölgede yapılan kontrolde boyları 90 cm civarında toplam 33 kök kenevir bitkisi yakalandı. Yakalanan V.S. isimli şahıs alınan ifadesinde suçunu kabul etti.

Her iki şüpheli de adli makamlara çıkarılmak üzere göz altına alınmıştır.