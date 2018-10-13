Kadıkalesi ziyarete açılacak

Kuşadası’nın en önemli tarihi eserleri arasında yer alan ve halen kazı çalışmaları devam eden Kadıkalesi’nin ziyarete açılması için çalışma başlatıldı. Kuşadası Kaymakamlığı, Aydın Valiliği İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı,...

Kuşadası’nın en önemli tarihi eserleri arasında yer alan ve halen kazı çalışmaları devam eden Kadıkalesi’nin ziyarete açılması için çalışma başlatıldı. Kuşadası Kaymakamlığı, Aydın Valiliği İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kuşadası Belediyesi işbirliğinde yürütülen “Türkiye Turizminde Yeni Bir Uğrak Yeri: Kuşadası Kadıkalesi/Anaia Liman Kalesi (Anıtsal Kilisenin Ziyaretçiye Açılması) Projesi” Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galesi’nde düzenlen bir toplantıyla tanıtıldı. GEKA ve Kuşadası Belediyesi’nin mali desteği ile yürütülecek projeyle Kadıkalesi-Anaia Antik Kenti kazı alanındaki Anıtsal Kilise’nin modern çatıyla kaplanması ve kazı alanı içerisinde ziyaretçilerin rahatlıkla dolaşabilecekleri bir yürüyüş yolu yapılarak anıtsal kilisenin, 1. Dünya Savaşı’nda kullanılan top siperlerinin ve Osmanlı dönemine ait mescidin ziyarete açılması hedefleniyor.

Kadıkalesi-Anaia Antik Kenti Kazı Başkanı Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr Zeynep Mercangöz’ün projeyi tanıttığı toplantıya, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hakan Turhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantı açılışında konuşan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise Kadıkalesi-Anaia Antik Kenti’nin önemli tarihi öğeler barındıran bir merkez olduğunu kaydederek Türkiye Turizminde Yeni Bir Uğrak Yeri: Kuşadası Kadıkalesi/Anaia Liman Kalesi (Anıtsal Kilisenin Ziyaretçiye Açılması) Projesi’nin hayata geçmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti. Proje sayesinde Kadıkalesi-Anaia Antik Kenti’nin değerinin artacağını ifade eden Yücel, projeyi destekleyen tüm kuruluşlara teşekkür etti.

Kadıkalesi-Anaia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr Zeynep Mercangöz ise konuşmasında GEKA’nın yüzde 75 mali destek sunduğu “Türkiye Turizminde Yeni Bir Uğrak Yeri: Kuşadası Kadıkalesi/Anaia Liman Kalesi (Anıtsal Kilisenin Ziyaretçiye Açılması) Projesi” sayesinde Kadıkalesi-Anaia Antik Kenti’nin harika bir örtüye kavuşacağını ifade ederek projeyi destekleyen Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kaymakamlığı’na teşekkür etti. 1999 yılında kazı çalışmaları başlayan Kadıkalesi-Anaia Antik Kenti’nde 5. yüzyıldan 1. Dünya Savaşı’na kadar birçok eser bulunduğunu belirten Mercangöz “Kadıkalesi-Anaia Antik Kenti kazı alanı içinde ciddi anlamda tarihi öğeler barındıran bir merkez. Kazı sırasında çıkarttığımız tarihi eserler Aydın Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir. Ortaya çıkan yapılar ise proje sayesinde kazı alanında ziyarete açılacaktır. GE KA’nın yüzde 75 maddi destek sunduğu Kuşadası Belediyesi’nin ise yerel katkı sağlayacağı Türkiye Turizminde Yeni Bir Uğrak Yeri: Kuşadası Kadıkalesi/Anaia Liman Kalesi (Anıtsal Kilisenin Ziyaretçiye Açılması) Projesi sayesinde kazı alanındaki Anıtsal Kilise modern çatıyla kaplanacak, Anıtsal Kilise sağlıklı bir görüntüye kavuşacak ve kazı alanı içerisinde yürüyüş yolu yapılacak. Bunların yanında kazı alanında bulunan 1. Dünya Savaşı’nda kullanılan top siperleri ve Osmanlı dönemine ait mescit ziyarete açılacak” dedi.