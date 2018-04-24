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24 Nisan 2018 Salı 20:51

Kamyon aydınlatma direğine çarptı, facia ucuz atlatıldı

Kuşadası’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyon aydınlatma direğine çarptı. Devrilen direkten kopan elektrik tellerinin yol açtığı yangın kısa sürede söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Selçuk’tan Kuşadası...

Kamyon aydınlatma direğine çarptı, facia ucuz atlatıldı
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Kuşadası’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyon aydınlatma direğine çarptı. Devrilen direkten kopan elektrik tellerinin yol açtığı yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Selçuk’tan Kuşadası istikametine gitmekte olan bir kamyonun sürücüsü M.N. Kuştur mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı ve yol kenarındaki kanala düştü. Kamyonun çarpması sonucu devrilen aydınlatma direğinden kopan elektrik telleri ise yol kenarındaki arazide yangına neden oldu. Aydem ekiplerinin enerjiyi kesmesi ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyon sürücüsü ise ayakta tedavi edildi.
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