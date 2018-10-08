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08 Ekim 2018 Pazartesi 09:30

Karacasu’da iyi tarım uygulaması eğitimi verildi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 277 üreticiye ’İyi tarım uygulamaları, Entegre Mücadele, Zeytin Hastalık ve Zararlıları’ konusunda eğitim verildi.Tarım ve Orman Bakanlığı İyi Tarım Uygulamaları kapsamında Aydın’da toplam 2 bin 418...

Karacasu'da iyi tarım uygulaması eğitimi verildi
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Aydın’ın Karacasu ilçesinde 277 üreticiye ’İyi tarım uygulamaları, Entegre Mücadele, Zeytin Hastalık ve Zararlıları’ konusunda eğitim verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı İyi Tarım Uygulamaları kapsamında Aydın’da toplam 2 bin 418 üretici ile 252 bin dekar alanda iyi tarım uygulamaları yapılıyor. Aydın iyi tarım uygulaması yapılan 32 çeşit ürün ile Türkiye’de ürün çeşitliliği konusunda ilk sırada yer alıyor.

Yürütülen uygulama kapsamında Karacasu’da da, iyi tarım uygulamaları grup sertifikasyonu üreticilerine, il müdürlüğü teknik elemanları tarafından eğitim verildi. Eğitim içeriğinde iyi tarım uygulamalarının amacı, kazanımları, hedefleri, entegre mücadelenin önemi, neden ve nasıl uygulanması gerektiği, zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadele konuları anlatıldı. Toplantı 277 üreticinin katılım ile gerçekleştirilirken, toplantı sonunda üreticilerin karşılaştıkları sorunlar ile ilgili paylaşımlar yapıldı.
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