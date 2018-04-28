Karacasu’da unutulmaz Yeşilçam konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi kültür merkezleri kursiyerlerinden oluşan orkestra ve koro, Karacasu’da seyircilere keyifli bir gece yaşattı.Murat Akyüzlü yönetimindeki orkestra ve koro, Yeşilçam filmlerinin unutulmaz şarkılarını seslendirdi.Karacasu...

Aydın Büyükşehir Belediyesi kültür merkezleri kursiyerlerinden oluşan orkestra ve koro, Karacasu’da seyircilere keyifli bir gece yaşattı.

Murat Akyüzlü yönetimindeki orkestra ve koro, Yeşilçam filmlerinin unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Karacasu Kültür Merkezi’ndeki konserde, gönüllerde taht kuran Yeşilçam filmlerinde yer alan ve herkes tarafından bilinen “Şimdi Uzaklardasın”, “Nasıl Geçti Habersiz”, “Duydum ki Unutmuşsun” “Veda Busesi” gibi 20’den unutulmaz eser seslendirildi.

Yoğun ilgi gören konserde seyirciler de şarkılara eşlik edip konseri coşkuyla izledi. İzmir Marşı’yla son bulan gecede, Yeşilçam’a emek vermiş, Türkiye sinemasının temelini oluşturan ustalar da anıldı.

Karacasu’da nostalji yaşatan konser için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ve koro ekibine teşekkür eden Karacasu Belediye Başkan Yardımcısı Erdinç Gümüş, koro şefi Murat Akyüzlü’ye teşekkür edip çiçek takdim etti.