Karacasu’da yangın tatbikatı yapıldı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinde yaklaşık 30 kişilik ekibin katılımıyla yapılan yangın tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü...

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinde yaklaşık 30 kişilik ekibin katılımıyla yapılan yangın tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Afet Birimi (UMKE), Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 112 Acil Sağlık ekipleri, elektrik idaresi görevlileri ve 30 hastane personelinin katılımıyla yangın tatbikatı yapıldı. Yangına ilk müdahale, hasta ile çalışanların dışarı çıkartılması, eksik kısımların tespit edilerek bunların giderilmesi, eğitilmiş personelin başarı seviyesini ölçmek, sivil savunma servisleri arasında işbirliği ve koordinasyon, araç ve gereçlerin denenmesini sağlamak amacıyla, bir senaryoya göre uygulanmış olan tatbikat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Senaryo gereği hastanede yangın çıkarken hastaların hızlı bir şekilde tahliyeleri sağlandı. Yangında yaralananlar hastane bahçesinde oluşturulan triyaj alanlarına taşındı. Senaryo gereği durumu ağır olan bir hasta Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi. Tatbikat başarılı bir şekilde sona ererken tatbikatta kurumlar arası koordinasyon sorumlusu olarak yer alan Karacasu İlçe Sağlık Müdürü Hakan Soy tatbikat senaryosu gereğince bir basın açıklaması düzenledi. Tatbikatta UMKE Eğitim ve Tatbikat Sorumluları Mehmet Yılmaz ve Nazilli Devlet Hastanesi Sivil Savunma Amiri Emrah Algan da yer aldı.