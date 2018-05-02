Karaer; “Memnuniyetin gerçek mimarı sağlık çalışanlarıdır”

Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, “Sağlık hizmetlerindeki memnuniyetin gerçek mimarı sağlık çalışanlarıdır” dedi.

Üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının özellikle ekonomik anlamda pek çok sorunlarının bulunduğunu ifade Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, “Bu konuda özellikle üniversiteler maddi anlamda yeniden yapılandırılmalı ve üniversitelere maddi destek verilmeli. Üniversite hastanelerinin yapısal, işletme, finansal ve çalışan sorunlarını ele alan analizimiz yayınlandı. SASAM Enstitümüzün uzman ekibi tarafından hazırlanan analizimizde sorunların tespitlerini ve çözüm önerilerini konu edindik. Özellikle bu yayınımız ilgili kurumlar tarafından baz alınmalı ve üniversite hastanelerindeki sorunların çözümü için gerekli adımlar bir an önce atılmalı” şeklinde konuştu.

Personel İstihdamı Artırılmalı

Torba yasa hazırlığı olduğunu hatırlatan Baki Karaer, nöbet ücretlerinin yeniden yüzde 50 artırımla ödenmesi taleplerini bakanlığa ilettiklerini dile getirdi. Sağlık alanındaki personel yetersizliğine de değinen Karaer, “Personel çok yetersiz, arkadaşlarımızın canı çıkıyor artık. Sağlıktaki memnuniyetin gerçek mimarları sağlık çalışanlarıdır. Sağlık-Sen Genel Merkezi’nin ‘Artık 6, 7, 8 binli alımlar yaparak değil, 30, 40, 50 binli alımlar yaparak bir an önce personel istihdamı sorununu çözün’ talebini Bakanlık kulak verdi. 36 bin sağlık çalışanı alınacak. Hekim sayılarıyla birlikte son açıklamaya göre 55 bin sağlık personeli alınacak ki bu sayı, son yıllardaki en yüksek personel alımı olacak. İnşallah bu şekilde 3-4 defa personel alımıyla istihdam sorunu kalkmış olacak ve sağlık çalışanlarımızın da iş yükü azalacak. Nitelikli, kaliteli sağlık hizmetinin verilmesine katkı sunulmuş olacak” şeklinde konuştu.