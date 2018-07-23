Karaer; “Şiddeti önlemek için yapısal ve kültürel sorunlar çözülmeli”

Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, “Sağlıkta şiddeti minimalize etmek için bu yapısal ve kültürel sorunlarla etkin mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.Son dönemde sağlıkta şiddet haberlerinin sıkça gündeme gelmeye başladığını...

Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, “Sağlıkta şiddeti minimalize etmek için bu yapısal ve kültürel sorunlarla etkin mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

Son dönemde sağlıkta şiddet haberlerinin sıkça gündeme gelmeye başladığını anımsatan Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, yaşanan şiddet olaylarında yaralanan sağlıkçılara geçmiş olsun dileklerini ileterek; “Sağlıkta şiddeti kanıksamak istemiyoruz. Şifa dağıtan kurumlarda şiddetin kirli gölgesini hissetmek istemiyoruz. Şiddeti önlemeye dönük şiddet uygulayanların tutuklanması ve ağır cezalar alması gibi önemli yasal düzenlemeler getirildi. Ancak sağlıkta şiddeti doğuran sorunları çok boyutlu bir mücadele ile ortadan kaldırmadan şiddeti önlemek mümkün gözükmüyor. Sağlık Bakanlığımızın Beyaz Kod verilerine göre son 5 yılda şiddete uğrayan sağlık çalışanı sayısı 60 bin. 42 bin sağlık çalışanı sözel şiddete, 18 bin sağlık çalışanımız fiziksel şiddete maruz kalmış.

Bakanlık verileri, en fazla hekimlerimizin şiddete maruz kaldığı, şiddet olaylarının en fazla acil servis ve polikliniklerde yaşandığı gibi çok önemli tespitler içeriyor. Tabi şiddeti kanıksayan ve Beyaz Kod’a bildirim yapmayanların da olduğunu düşündüğümüzde şiddete uğrayan sağlık personeli sayısının daha da fazla olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

“Sağlık okuryazarlığı geliştirmeli”

Sağlık-Sen’in sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik önemli çalışmalar yaptığını ve bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydeden Baki Karaer, şöyle konuştu:

“Sağlık-Sen Genel Merkezi, Beyaz Kod verilerine benzer bulgulara, sağlıkta şiddeti araştıran bilimsel çalışmalarında ulaştı. Hastanelerin fiziksel imkanlarının yetersizliği başta olmak üzere, bir takım yapısal sorunların varlığının da şiddeti tetiklediğine dair bulgular var. Toplumun sağlık bilincini ve sağlık okuryazarlık düzeyini geliştirmenin güvenlik tedbirlerini artırmadan daha kalıcı bir çözüm getirecektir. Şiddeti minimalize etmek için bu yapısal ve kültürel sorunlarla etkin mücadele etmemiz gerekiyor”