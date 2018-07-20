Karaer; “Yıpranma payının Meclis’e gelmesi sendikacılık açısından tarihi bir kazanımdır”

Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, “Sağlık-Sen kazanımı olarak sağlık çalışanları için yıpranma payının hayata geçecek olması, sendikacılık tarihi açısından da ezberlerin bozulması açısından da büyük bir başarıdır”...

Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, “Sağlık-Sen kazanımı olarak sağlık çalışanları için yıpranma payının hayata geçecek olması, sendikacılık tarihi açısından da ezberlerin bozulması açısından da büyük bir başarıdır” dedi.

Sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerinde dönüşümün kahramanı olduğunu ifade eden Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, “Fedakar emekleriyle, milletimizin umudu, devletimizin gururu olmuşlardır. Hayatını ortaya koyarak, her türlü riski göze alarak sağlık hizmetlerini bugünlere taşıyan sağlık çalışanlarımız, kendi geleceklerini ilgilendiren düzenlemelerde haklı olarak, adil davranılmasını beklemektedir. Mevzuatımızda işyeri tehlike sınıfları içinde sağlık hizmetlerinin büyük bir kısmı çok tehlikeli risk sınıfında yer almakta, bu riskler fiziksel, biyolojik, kimyasal ve radyolojik riskler şeklinde tanımlanmaktadır. Öte yandan güncel bilimsel araştırmalarımız, sağlık çalışanlarımızın insanüstü çalışma koşullarına bağlı olarak; duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutu açısından orta düzeye, kişisel başarı boyutu açısından yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Diğer çalışma ortamlarına göre sağlık işyerinde şiddete uğrama riski ise 16 kat fazladır.

Hal böyle iken, yıpranma payı gibi son derece haklı bir talebin sahanın gerçeklerini karşılayan bir hakkaniyetle hayata geçirilmesi değişmez önceliğimiz olmaya devam edecektir. Sağlık hizmeti taşıdığı riskler de dahil bütün boyutlarıyla bir ekip işidir. Bu nedenle yıpranma payı, ek ödeme tavan oranları, emeklilik düzenlemeleri gibi, sağlık hizmeti için ter akıtan bütün sağlık kadrolarını ilgilendiren düzenlemeler, ayrıştıran değil, birleştiren olmalıdır. Ekip ruhunu güçlendirmeyi ve sisteme güveni artırmayı esas almalıdır” diye konuştu.

"Sağlıkçıların hakları için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2014 yılında Başbakanlığı döneminde katıldığı Sağlık-Sen buluşmasında tüm sağlık çalışanlarına 5 yıla 1 yıl yıpranma payı sözü verdiğini anımsatan Karaer, "4 yılı aşkın süredir hantal bir bürokratik anlayışla engel olunan yıpranma payı hakkının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk torba kanunu içinde yer alıyor olması, yeni dönemin farkını ortaya koyması açısından son derece olumludur. Bir Sağlık-Sen kazanımı olarak sağlık çalışanları için yıpranma payının hayata geçecek olması, sendikacılık tarihi açısından da ezberlerin bozulması açısından da büyük bir başarıdır. Yeni Türkiye’nin hedeflerine inancımız ve bağlığımızdan aldığımız güçle, temsil etmekten onur duyduğumuz sağlık çalışanlarımızın haklarını korumak ve geliştirmek için etkin şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılında Başbakanlığı döneminde katıldığı Sağlık-Sen buluşmamızda bu hakkaniyeti gözeterek, tüm sağlık çalışanlarına 5 yıla bir yıl yıpranma payı sözü vermiştir" şeklinde konuştu.

“Başkaları hayal bile edemedi”

Sağlıkçılara yıpranma payının bazı kesimler tarafından hayal olarak görüldüğünün altını çizen Karaer, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: "Bu amaçla yıpranma payı konusundaki nihai hedefimiz, yıpranma payının sağlık hizmetlerinde çalışan bütün kadrolardaki kamu görevlilerini kapsaması, yıpranma payının geriye dönük olarak hesaplanması ve daha önce Cumhurbaşkanımızdan sözünü aldığımız şekliyle 5 yıla 1 yıl şeklinde düzenlemenin hayata geçmesi olacaktır. Özellikle önümüzdeki süreçte politika belirleyicilere, kanun koyuculara, uygulayıcılara; kısacası tüm ilgili taraflara raporlarımız, çalışmalarımız, maliyet analizlerimiz ve alternatif önerilerimizle birlikte belirttiğimiz şekilde katkılar sunmaya devam ederek yıpranma payının daha da kapsayıcı şekilde ileri bir aşamaya götürülmesini sağlayacağız. Şimdilik son söz olarak tekrar etmek gerekirse başkalarının hayal bile edemediği, gündeme getirmediği ve hatta gündeme geldiği andan itibaren ‘çıkmaz, çıkmayacak göreceksiniz’ şeklinde olumsuz propagandalarla baltalamak istediği ‘Yıpranma Payı’ hakkının elde ediliyor olması sendikacılık açısından tarihi bir kazanımdır”