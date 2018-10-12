Karayolları ile ilgili kanun teklifine Aydın’dan destek

Aydın Şoförler ve otomobilciler Odası başkanı Semih Özmeriç, TBMM Başkanlığına sunulan karayolları ile ilgili kanun teklifini desteklediklerini belirterek “Halkın can ve mal güvenliği için trafik kusuru işleyenlere caydırıcı cezalar...

Aydın Şoförler ve otomobilciler Odası başkanı Semih Özmeriç, TBMM Başkanlığına sunulan karayolları ile ilgili kanun teklifini desteklediklerini belirterek “Halkın can ve mal güvenliği için trafik kusuru işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesini Aydın Şoförler Odası olarak destekliyoruz. Trafikte sorunların ve yaşanan kazaların önlenmesi için eğitim kadar suç işleyene caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini de inanıyoruz” dedi.

TBMM Başkanlığı’na sunulan karayolları ve trafik ile ilgili kanun teklifinin geçmesi halinde bilerek kusur işleyen sürücülerin daha ağır cezalara maruz kalacağını ve bu durumun trafik kazalarını azaltacağına inandıklarını kaydeden Başkan Özmeriç, değişikliğe kavşak geçiş üstünlüğünün de eklenmesini istedi.

Türkiye’de en önemli sorunlarının başında gelen trafik kazaları ve trafik sorunun önlenmesi bakımından bu girişimi önemsediklerini ve desteklediklerini kaydeden Aydın Şoförler Odası başkanı Semih Özmeriç, “Artık Türkiye’de trafik terörü dediğimiz olaya karşı her türlü önlemin alınması gerekiyor. Trafik sorunlarının çözülmesinde eğitim önemli fakat ağır cezaların da caydırıcı özelliği unutulmamalıdır. Bu nedenle cezaların ağırlaştırılacak olmasını faydalı buluyorum ve bu kanun teklifini bir şoför kuruluşunun başkanı olarak sonuna kadar destekliyorum” dedi.

“Trafik güvenliğinin artacağına inanıyoruz”

Edindikleri bilgiler doğrultusunda yeni düzenleme ile birlikte ciddi yaptırım özelliği olduğunu kaydeden Özmeriç, “Bu kanun teklifi yasalaşır ise; hurdaya ayrılan araçla trafiğe çıkana 2 bin 18 lira, mevzuat izin vermediği halde halk arasında ’çakar’ olarak bilinen ışıklı siren sisteme takanlara, bin 2 lira Türk lirası trafik cezası kesilecek. Bunun yanında abartılı egzoz kullananlara bin 2 Türk lirası para cezası uygulanacağı gibi araç ruhsata uygun hale getirilinceye kadar trafikten men edilecek. Muayenesiz araçlar trafiğe çıktıkları tespit edilirse 235 lira para cezası, emniyetsiz raporu verilip de seyir halinde kullanılan araçlara da 488 lira idari para cezası kesilecek. Kırmızı ışık ihlali yapan ve seyir halinde cep telefonu kullanan sürücüler 235 Türk lirası idari para cezası 3 defa kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyetine 45 gün el konulacak. Bu suçu bir yıl içerisinde iki veya daha fazla sefer işleyenlerin ehliyetine 60 gün el konulacak. Emniyet şeridi kullananlara, makas atanlara, tek yönlü karayollarında ters şeritten gidenlere işledikleri her suç başına bin 2 lira idari para cezası uygulanacak. Sürekli sol şeridi işgal edenlere 235 lira bu araç kamyon ve çekici ise bin 2 Türk lirası idari para cezası kesilecek. Spin, drift yapanlar 5 bin 10 Türk lirası idari para cezasına çarptırılacak ehliyetlerine 2 ay el konulacak araçları da 60 gün trafikten men edilecek” diyerek herkesin önce kendi sonra da karşısındaki insanların can ve mal güvenliği için trafik kurallarını uymasını istedi.