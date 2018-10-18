Karpuzlu’da içme suyu boruları değiştirildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi alt yapı çalışmaları kapsamında Karpuzlu’da Milas ve Cumhuriyet Caddelerinde içme suyu borularını değiştirdi, dağıtım kollektörleri yenilendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, talimatı doğrultusunda Aydın Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Karpuzlu’yu şantiyeye çevirdi. ASKİ ekipleri tarafından 8 bin metrekarelik Milas ve Cumhuriyet caddelerinde tüm abonelerin içme suyu boruları değiştirildi, dağıtım kollektörleri yenilendi. ASKİ ekiplerinin alt yapıyı tamamlamasının ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım ekipleri 2 caddeyi L biçiminde birleştirdi. 2 bin 700 ton temel malzemesi döküldükten sonra caddeye 2 bin 500 ton ilk kat sıcak asfaltı dökülerek yol trafiğe açıldı. Bu arada iki caddenin tamamının kaldırımları yenilendi.

3 bin 300 metre kare kaldırım yenilemesinin yapıldığı çalışmada yaklaşık 30 personel onlarca iş makinası çalıştı. Caddeye son kat asfaltı atılarak çalışma tamamlandı.

Orta Mahalle Muhtarı Mustafa Erbay büyükşehire teşekür ederek “Yolumuz 20 yıldır aynı şekilde duruyordu. Altyapısı bozuk, içme suyu boruları çürük ve bakımsızdı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve ekibinin özverili çalışmaları sonucunda ilk olarak altyapı sorunları düzeltildi, içme suyu hatlarımız yenilendi daha sonra ise kaldırım düzenleme çalışması yapıldı. Şimdi de gördüğünüz gibi sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Halkımız için çok önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Bu vesileyle mahallem ve Karpuzlu adına Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karpuzlu Tütünlük Mahalle Muhtarı Resul Özen de yapılan hizmetlerle ilgili yaptığı açıklamasında, “Özlem Başkanımız sayesinde yıllardır özlemini çektiğimiz Karpuzlu merkezde sıcak asfalta kavuştuk” diye konuştu.