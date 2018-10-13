Kaymakam Yücel, Kuşadası Ticaret Odası’nı ziyaret etti

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Ticaret Odası’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde atanarak göreve başlayan Kaymakam Yücel, Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine iade-i ziyarette bulunduğunu dile getirdi ve STK’larla işbirliği içerisinde verimli çalışmalar yapmak istediğini belirtti.

Tecrübelerinin Kuşadası için faydalı olacağını söyleyen Kaymakam Yücel, koordinasyonun sağlanmasının önemini vurguladı.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ın Kuşadası’nın yararına her türlü desteğe ve yardıma hazır olduklarını söylediği ziyarette, sezon bitiminde Kuşadası için birlikte yapılabilecek faaliyetler, bilgilendirme toplantıları, çarşılarda verimi arttırmaya ve kişisel gelişime yönelik eğitimler planlanması ve özelikle çevre yolu başta olmak üzere genel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve Kuşadası Ticaret Odası tarafından, bu konularda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ziyarette; Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özdemir, Meclis Başkan Yardımcısı Bülent İlbahar, Meclis Katip Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Seydi Yıkılmaz, Müslüm Yıldırım, Murat Boranalp, Buket Çallı, Vedat Ali Talmaç, Erdem Dikkaya, Hukuk Danışmanı Av. Birgül Öner ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Edip Sayıalioğlu hazır bulundu.