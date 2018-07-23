AYDIN:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:07

Kazada ölen 3 kişilik aile son yolculuklarına uğurlandı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, sepetli motosikletle ters yönde ilerlerken otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybeden üç kişilik aile son yolculuklarına uğurlandı.Kuyucak’ın Gencellidere Mahahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana...

Kazada ölen 3 kişilik aile son yolculuklarına uğurlandı
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Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, sepetli motosikletle ters yönde ilerlerken otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybeden üç kişilik aile son yolculuklarına uğurlandı.

Kuyucak’ın Gencellidere Mahahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Aydın’dan Denizli istikametine giden Osman Yıldırım idaresindeki 31 SY 587 plakalı otomobilin yolunu kısaltmak için ters yöndeki banketten ilerleyen İlyas Açıkkol idaresindeki sepetli motosikletle kafa kafaya çarpışması sonucu sürücüsü İlyas Açıkkol (42), annesi Emine Açıkkol (80) ve 14 yaşındaki kızı Hülya Açıkkol hayatlarını kaybetmişti.

Kazada hayatlarını kaybeden İlyas Açıkkol ve annesi Emine Açıkkol’un cenazeleri otopsinin ardından Gecellidere Mahallesi, Hülya Açıkkol’un cenazesi ise 4 yıl önce babasında ayrılan annesi Türkan Metinkaya’nın yaşadığı Denizli’nin Acıpayam ilçesine gönderildi. Aynı kaderi paylaşan İlyas Açıkkol ve Emine Açıkkol’un cenazeleri öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Gencellidere Mahallesinde, Hülye Açıkkol ise Acıpayam’da son yolculuklarına dualarla uğurlandı.
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