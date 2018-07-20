Kıbrıs şehitleri Efeler’de anıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit düşen askerler için hayır düzenlendi. Bin kişilik hayırda vatandaşlara kavurma-pilav, ayran ve helva ikram edildi.Efeler Belediyesi ile Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma...

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit düşen askerler için hayır düzenlendi. Bin kişilik hayırda vatandaşlara kavurma-pilav, ayran ve helva ikram edildi.

Efeler Belediyesi ile Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği iş birliği ile ’20 Temmuz 1974 Kıbrıs Şehitleri’ için ilçe merkezindeki Bey Camii’de hayır yapıldı. Cuma namazına müteakiben yapılan hayırda Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece tezgahın başına geçerek vatandaşlara ikramda bulundu.

Bundan 44 yıl önce yaşanan ‘Kıbrıs Barış Harekatı’nın yavru vatanda barışı sağlayan şanlı bir zafer olduğunu kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “1963’ten itibaren Kıbrıs’ta büyük Yunanistan hayalini gerçekleştirmek isteyen Rumlar, Türklere karşı asimilasyon, baskı ve göçe zorlama gibi eylemlerde bulunmuşlar ve katliamlar gerçekleştirmişlerdir. Türkiye, Garanti Anlaştması’na dayanarak ve adadaki Türklerin güvenliğini de dikkate alarak 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’nı başlatmıştır. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in siyasi iradeleri sonucunda da harekat başarı ile gerçekleştirilmiş Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliği sağlanmıştır. Yapılan diplomatik görüşmeler sonrasında da Türklerin haklı taleplerinin kabul edilmemesi nedeniyle uzlaşma sağlanamamış ve 1983 yılında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs’ta barışın kalıcı hale gelmesi ve iki halkın huzur içerisinde varlıklarını devam ettirmeleri konusunda, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Sadece Kıbrıs’ta değil bugüne kadar vatanın bölünmez bütünlüğü için savaşarak ebediyete intikal etmiş olan şehitlerimiz için bu hayrı düzenledik. Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece de, Kıbrıs şehitlerini unutmayarak hayrın gerçekleştirilmesinde kendilerine destek veren Efeler Belediyesi’ne teşekkür etti.