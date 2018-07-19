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19 Temmuz 2018 Perşembe 14:46

Kocabaş; “Borsadaki fiyat ilan yöntemi değişmeli”

öke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş, borsada uygulanmaya başlayan pamuk fiyatı ilan yönteminin değişmesi gerektiğini iddia etti.Fiyatların ne derece gerçeği yansıttığının büyük bir tartışma konusu olduğunu belirten...

Kocabaş; 'Borsadaki fiyat ilan yöntemi değişmeli”
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öke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş, borsada uygulanmaya başlayan pamuk fiyatı ilan yönteminin değişmesi gerektiğini iddia etti.

Fiyatların ne derece gerçeği yansıttığının büyük bir tartışma konusu olduğunu belirten Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş; “Pamuk piyasasında en önemli sorun hem üretici hem de sanayici için fiyat oluşumudur. Tekstil sanayi, global anlamda güçlenen rekabet ortamında dünya fiyatları üzerinden girdi elde etmek istemekte ve aynı şekilde üretici de pamuğunu dünya fiyatlarından satmak istemektedir. İşte tam bu noktada fiyat oluşumundaki adaleti sağlamak amacıyla İzmir Ticaret Borsası (İTB) vadeli işlemler piyasası kurulmuştur. Türkiye’de spot pamuk fiyatlarının oluştuğu tek yer burasıdır. Ülkemizde Ege pamuğu Memphis pamuğuna yakın olarak değerlendirilmektedir. Bugün Memphis borsası ve güncel dolar kuru üzerinden bir hesap yaparsak 1 kg mahlıçın fiyatı 10,80 TL gibi bir rakama tekabül etmektedir. İyimser düşünürsek şu an itibari ile TARİŞ’te bile bu rakam 9,50 TL civarındadır. Hesap ortadadır. Üretici pamuğunu dünya piyasalarından en az %12’lik gibi bir kayıpla satmak zorunda bırakılmaktadır” dedi.

“Kul Hakkı Yeniliyor”

Artan döviz kurlarından mazot, gübre, tohum ve pestisit gibi girdilerin fiyatlarının arttığına dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı Kemal Kocabaş; “Son 2 yıldır pamuk primleri yerinde sayarken, pamuk fiyatlarının bu paralellikte artmaması/arttırılmaması emek hırsızlığıdır, kul hakkı yemektir!. Ne yazık ki 127 yıllık İzmir Ticaret Borsası (İTB) artık ülkemizde dünya fiyatlarını yansıtan bir pamuk piyasası oluşturamamaktadır. Borsa işlevini tamamen kaybetmiştir. Bakanlığın en kısa sürede borsanın bu işleyişinde önemli bir yapıcı değişikliğe gitmesi gerekmektedir. Borsa, fiyatları sadece bu şekildeki fiili işlemlere göre değil; hem alıcıya hem satıcıya fikir vermesi açısından dünyadaki kurlar üzerinden sürekli ve güncel şekilde takip edip oluşturmalıdır” ifadelerini kullandı.
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