Koçarlı’da TÜBİTAK destekleme programı

Gerçekleştirilen programda, çocuklar günlük hayatta karşılaştıkları sorun ya da problemlerini geliştirdikleri bilimsel çözümlerle nasıl aştıklarını ispatladı. Projeye Mersinbeleni halkı tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Koçarlı Mersinbeleni Ortaokulu tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı destekleme programı gerçekleştirildi.Gerçekleştirilen programda, çocuklar günlük hayatta karşılaştıkları sorun ya da problemlerini geliştirdikleri bilimsel çözümlerle nasıl...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.