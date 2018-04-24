Koçarlı’da TÜBİTAK destekleme programı

Koçarlı Mersinbeleni Ortaokulu tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı destekleme programı gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen programda, çocuklar günlük hayatta karşılaştıkları sorun ya da problemlerini geliştirdikleri bilimsel çözümlerle nasıl aştıklarını ispatladı. Projeye Mersinbeleni halkı tarafından yoğun ilgi gösterildi.Bilim fuarında Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdür Osman Arıkoğlu, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları başkanları, ilçe okul müdürleri ve öğrenci velileri eşlik ettiler.