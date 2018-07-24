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24 Temmuz 2018 Salı 17:02

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuyucak ilçesinde meydana kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 15.30 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Horsunlu Mahallesi yakınlarında...

Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
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AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuyucak ilçesinde meydana kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Horsunlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın’ın Denizli istikametine seyir halinde olan ve sürücünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil, Horsunlu yakınlarına geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolun sağındaki şarampole devrildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan aynı aileden Hatice T., Adem T. (23), Fadime T. (21) ve Murat T. 50) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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