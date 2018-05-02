Köşk Belediyesi köylülerin yayla yolu sorununa el attı

Köşk Belediyesi, yaylasına ulaşım konusunda sıkıntılar yaşayan Kıran ve Ahatlar Mahallesi sakinlerinin ulaşım sorununa el attı.

Köşk Belediyesi, Kıran ve Ahatlar mahallelerinden Aydın il sınırında bulunan Çatma Mezarlığı mevkiine kadar olan yaklaşık 18-20 kilometre uzunluğundaki toprak ve kısmi stabilize yolda asfaltlama çalışmasına başladı.

Asfaltlama çalışması yapılan ulaşım ağının Aydın Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağı sorumluluğunda olduğunu ifade eden Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç; "6360 sayılı Yasa ile bu mahallelerimizin ulaşım ağı Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlanmıştır. Kıran ve Ahatlar Mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımızın gerek yayla tarımında elde edilen barbunya fasulyesi, kiraz ve kestane gibi ürünlerinin pazar piyasasına hızlı ve rahat ulaşım imkanlarının arttırılması gerekse çevre mahalle ve yerleşim yerlerine ulaşımlarının kolay sağlanabilmesi için sözlü ve yazılı olarak Aydın Büyükşehir Belediyesinden asfaltlama çalışmasının yapılması için taleplerimizi defalarca ilettik. Fakat burada ikamet eden vatandaşlarımızın yüzde 80’lik AK Parti oy oranı bulunması ve de merkez belediye olan Büyükşehir Belediyesinin ayrı parti olması sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediyesinden hiçbir zaman taleplerimiz değerlendirme aşamasında olmadı. Bizler, Köşk Belediyesi olarak Aydın Valiliğimizce yaptığımız çalışma neticesinde Kıran ve Ahatlar Mahallesinde yaşayan hemşerilerimizin ulaşım sorununu merkezi hükümetimizin desteğiyle çözüme kavuşturduk. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Köşk ve mahallerindeki yatırımların muhtarlar ve vatandaşlar ile yapılan istişareler neticesinde netleştiğini ifade eden Başkan Kılınç, “2016 yılında Yaz Projeleri kapsamında halı saha ve düğün salonu projelerini yapılan istişareler sonucunda vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz gibi Cumayanı Mahallesine ait yayla yolu asfaltlama çalışmasını da bu proje ile birlikte başlamayı hedefliyorduk. Ancak mahalle muhtarı Fikret Şahin’in ile görüşme neticesinde Cumayanı Mahallesi Yayla Yolu Asfaltlama Çalışmasının da Kıran ve Ahatlar Mahallemiz ile birlikte projelendirme talebimiz olduğunu kendisine ilettik. Lakin muhtarımızın ‘Projeye dahil edilmesin, ben Aydın Büyükşehir Belediyesine yaptıracağım’ ifadesi üzerine biz iki mahallemiz için asfaltlama çalışmasını başlattık. Cumayanı hemşerilerimizden istirham ederek belirtmek isterim ki; bizler hiçbir zaman mahallerimize yapılan hizmetlerde ayrımcılık ve öteleme anlayışı içersinde olmadan vatandaşlarımıza hizmetkâr olma düsturu ile çalışmalarımız sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.