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09 Ekim 2018 Salı 10:41

Köşk Bilim Şenliği’ne TÜBİTAK’tan destek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Köşk Mesleki-Teknik Anadolu Lisesi tarafından projelendirilen...

Köşk Bilim Şenliği'ne TÜBİTAK'tan destek
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Köşk Mesleki-Teknik Anadolu Lisesi tarafından projelendirilen ve TÜBİTAK tarafından kabul edilip desteklenen “Köşk Bilim Şenliği” gerçekleştirildi.

Köşk Recep Tayyip Erdoğan Meydanı’nda düzenlenen açılış törenine, 59. Dönem Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Köşk Kaymakamı Serdar Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, Köşk MYO Müdürü Ayşe Demet Karaman, daire müdürleri, öğretim üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bilime, teknolojiye, sanata karşı olumlu tutum geliştirmek, üreten bir nesil yetiştirmek, bilimi tabana yaymak gibi amaçlar gözetilerek oluşturulan "Köşk Bilimle Şenleniyor" projesinde Köşk MYO öğretim üyeleri ve Köşk ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretim kurumlarındaki öğretmenler tarafından hazırlanan yaklaşık 55 etkinlik gerçekleştirildi.

Disiplinler arası bir yaklaşımla düzenlenen ve öğrencinin fen ve matematik derslerinde öğrendiklerini günlük hayatta mühendislik ve teknoloji ile birleştirerek kullanması amacıyla oluşmuş bir yaklaşım olan STEM etkinliklerine halkın da ilgisi yoğun oldu. Etkinlik kapsamında sanatsal, gezici müze faaliyetleri, eğlenceli bilim deneyleri, astronomi gözlem evleri, gıda, tarım atölyeleri ve seminerler gerçekleştirildi.
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