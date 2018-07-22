22 Temmuz 2018 Pazar 18:07

Köşk ilçesinin acı günü

Aydın’ın Köşk İlçesi iki ayrı kazada iki genci kaybetmenin acısını yaşıyor. Dün gece yarısı biri Kanyaşı mahallesi yakınlarında diğeri Ovaköy yakınlarında meydana gelen iki ayrı kazada iki genç feci şekilde hayatını kaybetti.Kanyaşı...