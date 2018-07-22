AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 18:07

Köşk ilçesinin acı günü

Aydın’ın Köşk İlçesi iki ayrı kazada iki genci kaybetmenin acısını yaşıyor. Dün gece yarısı biri Kanyaşı mahallesi yakınlarında diğeri Ovaköy yakınlarında meydana gelen iki ayrı kazada iki genç feci şekilde hayatını kaybetti.Kanyaşı...

Köşk ilçesinin acı günü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Aydın’ın Köşk İlçesi iki ayrı kazada iki genci kaybetmenin acısını yaşıyor. Dün gece yarısı biri Kanyaşı mahallesi yakınlarında diğeri Ovaköy yakınlarında meydana gelen iki ayrı kazada iki genç feci şekilde hayatını kaybetti.

Kanyaşı yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Gönül Sergin, Köşk ilçesinde binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualarla Baklaköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan Ovaköy yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki İsmail Tosun ise Köşk Kızılcayer mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku