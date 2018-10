Köşk’ün köylerinde düğün yapmak kolaylaştı

Aydın’ın Köşk işlçesine bağlı kırsal mahallelerde Köşk Belediyesi’nin yatırımları ile düğün yapmak kolaylaştı. Eskiden yazın ve kışın salon olmadığı için düğün yapmakta zorlanan vatandaşlar belediyenin bu yatırımları ile rahata kavuştu.

Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, 6360 sayılı Yasa ile köy tüzel kişilikleri sona eren ve mahalle statüsüyle Belediyeye bağlanan yerleşim yerlerinde vatandaşlarla yapılan istişareler sonucunda öncelikli yatırım ve projeleri ‘Yaz Projeleri’ kapsamında tek tek hayata geçirdiklerini söyledi.

Köşk Belediyesi olarak Yaz Projeleri çerçevesinde başlatılan çalışmalarla mahalle halkının öncelikli ihtiyaçlarını mahallelere kazandırdıklarını ifade eden Başkan Kılınç; “Muhtarlarımız, ihtiyar heyetimiz ve vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde acil ihtiyaçları belirledik. Yaz projeleri kapsamında mahallelerimiz için düğün salonu, halı saha, çok amaçlı etkinlik alanı, sosyal alan, çocuk oyun grupları gibi birçok hizmetlerimizi hemşehrilerimizin hizmetine sunduk” diye konuştu.

“İstişare için her mahalleye Cuma ziyareti”

Vatandaşlarla görüşme ve istişarede bulunmak amacıyla özel bir halk günü belirlemediklerini dile getiren Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç; “Halk günü diye bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı. Çünkü haftanın her günü, günün her saati bizim halk günümüzdür ve telefonlarımız her daim açıktır. Bu yüzden bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği ‘hizmetkar olma’ düsturuyla Köşklü hemşehrilerimizi kucaklıyor ve onlara hizmetkar oluyoruz. Köşkümüzün dağınık ve engebeli bir arazide ilçe olması sebebiyle de cuma günleri ibadetimizi her cuma ayrı bir mahallede eda ederek vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz. Vatandaşımızın belediyeye gelmesini beklemeden her cuma biz onların ayağına gitmeye çalışıyor; mahalle halkımızın sorunları ve beklentileri için istişarelerimizi gerçekleştiriyoruz” diyerek halkın her türlü sorun ve talebini karşılamaya gayret ettiklerini söyledi.

“16 adet düğün salonu projesi hayata geçti”

Tüm mahallelerde düğün salonu ve çok amaçlı etkinlik alanı yapımını tamamladıklarını belirten Başkan Kılınç; “Yapılan istişareler sonucunda mahallemizin ihtiyaç durumuna göre çok amaçlı sosyal alanlar yaptık. Gerek yarı açık gerekse kapalı olarak Çiftlik, Ketenyeri, Sarıçam, Cumayanı, Uzundere, Başçayır, Ilıdağ, Mezeköy, Ovaköy, Gökkiriş ve Akçaköy Mahallesinde 2 adet olmak üzere 12 adet mahalle düğün salonu projesini çevre düzenlemesi ve çocuk oyun gruplarıyla birlikte halkımızın ve çocuklarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca; Başçayır Hocalar Çok Amaçlı Etkinlik Alanı, Baklaköy, Kızılcayer ve Altıeylül Mahalle Düğün Salonu yapımları hızla devam etmektedir. Bunun yanı sıra Karatepe, Ahatlar ve Koçak Mahalle düğün salonu projeleri 2018 yatırım programında olup; 2018 Aralık ve 2019 Ocak ayları itibariyle yapımına başlanılacaktır. Artık hemşehrilerimiz yaz-kış demeden gönül rahatlığıyla sünnet, düğün, cemiyet gibi sosyal etkinliklerini rahatça gerçekleştirebilecekler. Bundan ötürü çok mutluyuz” diye konuştu.