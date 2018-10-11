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11 Ekim 2018 Perşembe 11:35

Kuşadalı gençler, Marl ve Kuşadası için barış güvercini çizdi

Kuşadalı 6 genç, Kuşadası’nın Almanya’daki kardeş şehri Marl’da, barışı temsil eden ve Kuşadası’nın sembolü olan güvercinlerin vurgulandığı ”Marl için Barış Güvercinleri" projesi” kapsamında düzenlenen gençlik toplantısı...

Kuşadalı gençler, Marl ve Kuşadası için barış güvercini çizdi
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Kuşadalı 6 genç, Kuşadası’nın Almanya’daki kardeş şehri Marl’da, barışı temsil eden ve Kuşadası’nın sembolü olan güvercinlerin vurgulandığı ”Marl için Barış Güvercinleri" projesi” kapsamında düzenlenen gençlik toplantısı ve atölye çalışmasına katıldı. Atölye çalışmasında Kuşadalı gençler tarafından yapılan güvercin figürlü pano ve grafitiler büyük ilgiyle karşılandı.

Marl Kardeş Şehir Komitesi tarafından Alman Birlik Günü nedeniyle düzenlenen Geleneksel VolksParkFest etkinliği ile eş zamanlı olarak gerçekleşen 5 günlük Alman-Türk Gençlik Toplantısı’na Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle 18-24 yaş arası 6 genç katıldı. Kuşadası Folklor Araştırma Derneği (KUFAD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nden (KUŞAKK) gençlere, Kuşadası Belediyesi’ni temsilen Sosyolog Candan Atak ve Sanat Eğitimcisi Soydan Aydoğdu eşlik etti. Almanya’dan da 6 gencin katıldığı atölye çalışmasının açılışında Marl Belediye Başkanı Werner Arndt, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, KUŞAKK Başkanı Şerife Atınç, Marl Kardeş Şehir Derneği Başkan Yardımcısı Nuri Uzunoğlu yer aldı.

Kuzey Ren Vestfalya Federal ve Avrupa İşleri Bakanlığı tarafından “Evlerimizdeki Avrupa” hibe programı kapsamında gençler arasında kültürel diyalogun geliştirilmesi amacıyla düzenlenen “Marl için Barış Güvercinleri” projesi kapsamında Almanya’ya giden Kuşadalı gençler, Marl Belediyesi yakınlarında bir duvara grafiti çalışması ve güvercin figürlü bir pano yaptı. Dostluk, barış ve umudu simgeleyen figürlerle oluşturulan pano Marl-Kuşadası Köprüsü’ne yerleştirildi. Toplantıya katılan KUFAD üyesi gençler tarafından sergilenen Kafkas dans gösterisi ise ayakta alkışlandı.
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