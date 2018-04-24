Kuşadası 5. Uluslararası Mehmet Nuri Göçen Resim Çalıştayı başladı

Kuşadası’nda bu yıl 5.kez düzenlenen Uluslararası Mehmet Nuri Göçen Resim Çalıştayı başladı. Turizm ve inşaat sektörünün önemli firmalarından Göçay grubunun kurucusu merhum Mehmet Nuri Göçen adına ilk kez 5 yıl önce düzenlenen...

Kuşadası’nda bu yıl 5.kez düzenlenen Uluslararası Mehmet Nuri Göçen Resim Çalıştayı başladı. Turizm ve inşaat sektörünün önemli firmalarından Göçay grubunun kurucusu merhum Mehmet Nuri Göçen adına ilk kez 5 yıl önce düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen Kuşadası 5. Uluslararası Mehmet Nuri Göçen Resim Çalıştayı’na 11 ülkeden toplam 48 sanatçı katılıyor. Malezya, Vietnam, Çin, Japonya, Filipinler, Ukrayna, Özbekistan, Irak, Romanya, Norveç, Arjantin, İtalya, Belçika, Estonya ve Hindistan’dan gelen ile Türkiye’den katılan sanatçılar bir hafta boyunca çalışmalarını ortaya koyacak. Çalıştay süresince yapılacak çalışmalar ve ortaya çıkacak eserler için 29 Nisan Pazar günü kapanış sergisi düzenlenecek.