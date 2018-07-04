Kuşadası Belediye Meclisi Kervansaray’da yapıldı

Kuşadası Belediye Meclisi, Kuşadası Belediyesi tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralanan Kervansaray’ın kent müzesi yapılabilmesi amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne 3 milyon TL ek ödenek aktarılmasına karar verdi. Toplantıda ayrıca koruma altındaki endemik bitki Tüllüşah’ın üretimi için karar alındı.

Kuşadası Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Kervansaray’da yapıldı. Toplantıda, ilçenin en önemli tarihi mekanlarından olan ve Kuşadası Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralanan Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nın kent müzesi haline getirilerek turizme kazandırılması amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne 3 milyon TL ek ödenek aktarıldı. Toplantıda ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tür Koruma Eylem Planı” kapsamına alınan 16 türden biri olan Kuşadası’nın endemik bitkisi Tüllüşah ile ilgili olarak da önemli bir karar alındı. Belediye Meclisi, Tüllüşah’ın tohumla üretilebilmesi için deneme yapılmak üzere Yaylaköy Mahallesi’nde bulunan 1000 metrekarelik bir alanın “Tüllüşah Bitkisi Deneme Parseli” olarak kullanılması amacıyla tahsis edilmesine karar verdi.

Toplantıda ayrıca, Kuşadası’nın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kardeş şehri Monterey’de 4-5 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Geleneksel Türk Kültür ve Sanat Festivali ile Almanya’daki kardeş şehir Marl’da 2-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa DostlukVolksParkFest etkinliğine katılarak ilçenin tanıtımının yapılmasına karar verildi.