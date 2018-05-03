Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı

Kuşadası Belediye Meclisi’nde, Davutlar Mahallesi’nde 24 saat sağlık hizmeti vermek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından açılacak olan poliklinik için ücretsiz yer tahsisi yapılmasına karar verildi.Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs Ayı...

Kuşadası Belediye Meclisi’nde, Davutlar Mahallesi’nde 24 saat sağlık hizmeti vermek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından açılacak olan poliklinik için ücretsiz yer tahsisi yapılmasına karar verildi.

Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi’nde yapıldı. Toplantıda, 2017 yılına ait kesin hesap cetveli oylanarak kabul edilirken Kuşadası Belediyesi Davutlar Hizmet Binası’nın birinci katında bulunan ve inşaatı devam etmekte olan Davutlar Aile Sağlığı Merkezi’ne aylık 1.100 TL bedelle tahsis edilen 4 odanın kullanım süresi 6 ay daha uzatıldı. Davutlar Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde bulunan Kuşadası Belediyesi’ne ait 63/1 ve 63/2 numaralı daireler ise 24 saat sağlık hizmeti verecek bir poliklinik olarak kullanılmak üzere 15 Eylül 2018 tarihine kadar ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı’na tahsis edildi.

Toplantıda ayrıca Yeniköy Yolu üzerinde yer alan Asri Mezarlık’ta ikinci ve üçüncü boş mezar yerlerine ilişkin bedel de belirlendi. Hukuk ve Tarife Komisyonlarının görüşü doğrultusunda vefat eden kişinin yakınları için tahsis edilecek boş mezar yeri sayısı tanesi 2 bin TL olmak üzere birden ikiye yükseltildi. Belediye Meclisi’nde geçtiğimiz Şubat ayında yaşamını yitiren Dr. Ali Alkış’ın isminin Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan bir parka verilmesi konusu da oybirliğiyle kabul edildi.