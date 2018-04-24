Kuşadası Belediyesi’nden çocuk şenlikleri

Kuşadası Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kentin üç faklı noktasında çocuklar için şenlik düzenledi. Adagöl Mesire Alanı, Güzelçamlı ve Davutlar’a kurulan oyun platformları sayesinde çok sayıda Kuşadalı...

Kuşadası Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kentin üç faklı noktasında çocuklar için şenlik düzenledi. Adagöl Mesire Alanı, Güzelçamlı ve Davutlar’a kurulan oyun platformları sayesinde çok sayıda Kuşadalı çocuk gün boyunca gönüllerince eğlendi.

Oyun platformlarının yanına kurulan stantlarda Kuşadası Belediyes tarafından çocuklara pamuk helva, patlamış mısır ikram edilerek Kuşadası temalı boyama kitapları, uçurtma, topaç ve şapka hediye edildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Tufan Asrav ve Belediye Meclis Üyelerinin de katıldığı şenlikte çocuklardan oluşan çeşitli halk oyunu ekipleri ile müzik grupları gün boyunca canlı performans sergiledi.

Adagöl Mesire Alanı’nda düzenlenen şenlikte konuşan Belediye Başkanı Kayalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten çocuklara en güzel armağan olduğunu belirterek ulusal egemenliğin çocuklara emanet olduğunu ifade etti.