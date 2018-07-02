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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:41

Kuşadası Belediyesinden imar barışı bilgilendirme toplantısı

Kuşadası Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan İmar Barışı ile ilgili olarak bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Kuşadası Belediyesi Düğün Salonu’nda Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında...

Kuşadası Belediyesinden imar barışı bilgilendirme toplantısı
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Kuşadası Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan İmar Barışı ile ilgili olarak bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kuşadası Belediyesi Düğün Salonu’nda Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında düzenlenen toplantıda, Yapım İşleri Aydın Şube Müdürü Hakan Akyüz, Yapı Denetim Aydın Şube Müdürü Emrah Avanas ve Aydın İmar ve Planlama Şube Müdürü Hüseyin Doğan vatandaşlara İmar Barışı hakkında bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Başkan Kayalı, İmar Barışı’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlandığını belirterek belediyelerin sadece düzenledikleri toplantılarla vatandaşları bilgilendirdiklerinin altını çizdi. Kayalı, kaçak ve imar planına aykırı olan yapılar için getirilen düzenlemeden yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihinin 31 Ekim olduğunu hatırlattı.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı, yarın saat 10.00’da Kuşadası Belediyesi Düğün Salonu’nda bir kez daha düzenlenecek.
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