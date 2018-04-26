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26 Nisan 2018 Perşembe 18:06

Kuşadası çevre yolunda peyzaj çalışmaları sürüyor

Kuşadası Belediyesi tarafından çevre yolu kavşaklarında başlatılan peyzaj çalışmaları aralıksız devam ederken Çamlık Kavşağı’nda tamamlanan çiçeklendirme ve çimlendirme çalışması vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle...

Kuşadası çevre yolunda peyzaj çalışmaları sürüyor
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Kuşadası Belediyesi tarafından çevre yolu kavşaklarında başlatılan peyzaj çalışmaları aralıksız devam ederken Çamlık Kavşağı’nda tamamlanan çiçeklendirme ve çimlendirme çalışması vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çevre yolu kavşaklarını estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Kuşadası Belediyesi’nin Belediye Meclisi’nde aldığı karar doğrultusunda Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde Çamlık, Otogar ve Davutlar kavşaklarında sürdürülen çalışmalar kapsamında yaya yollarına parke döşenmesi, köprü ayaklarının sarmaşıkla kaplanması ve toprak alanlara otomatik sulama sistemi döşenmesi işlemleri sona erdi. Otogar ve Davutlar kavşaklarında çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmaları sürerken Çamlık Kavşağı’ndaki çalışmalar tamamlandı. Çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çamlık Kavşağı modern ve estetik bir görünüme kavuştu. Çamlık Kavşağı’nın yeni görünümü vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni ve memnuniyetle karşılandı.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar Çamlık Kavşağı’nın ardından Otogar ve Davutlar kavşaklarında çimlendirme ve çiçeklendirme çalışmaları ile sürecek.
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