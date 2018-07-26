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26 Temmuz 2018 Perşembe 07:23

Kuşadası Gençlikspor yönetimi güven tazeledi

Kuşadası Gençlikspor yönetimi güven tazeledi. Behçet Alp, olağan genel kurul sonucu yeniden kulüp başkanlığına seçildi.Kulüp binasında gerçekleştirilen genel kurulda Behçet Alp başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeliklerine ise Kenan...

Kuşadası Gençlikspor yönetimi güven tazeledi
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Kuşadası Gençlikspor yönetimi güven tazeledi. Behçet Alp, olağan genel kurul sonucu yeniden kulüp başkanlığına seçildi.

Kulüp binasında gerçekleştirilen genel kurulda Behçet Alp başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeliklerine ise Kenan Turan, Mehmet Ali Çetinkaya, Ekrem Keser, Erdem Özkayımoğlu, İskender Avcı, Mutlu Sezer, Yaser Doğan, Yavuz Akgün, Halil Erenoğlu, Galip Ertan, Mustafa Ayhan, Cumhur Ulusoy, Şakir Eviz, Ufuk Öğren, Bora Demir ve Arif Küçükbayram seçildi.

-Vedat Akbuğday teknik direktörlüğe getirildi

Bu arada, Kuşadası Gençlikspor Teknik Direktörlüğüne ise Vedat Akbuğday getirildi. Geçen sezon Bozdoğan Belediyespor’u çalıştıran Akbuğday, bu yıl siyah-beyazlıların bölgesel amatör ligde başarılı olması için çalışacak.
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