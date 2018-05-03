Kuşadası Kaymakamı Aksoy: Turizm’de elimiz hamur karnımız aç

Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, dünyanın en zengin doğal, kültürel ve tabiat harikasına sahip Aydın’da turizmden yeteri kadar faydalanılamadığını söyledi. Kuşadası’na sadece deniz yolu ile gelen yılda yaklaşık 1 milyon turistin...

Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, dünyanın en zengin doğal, kültürel ve tabiat harikasına sahip Aydın’da turizmden yeteri kadar faydalanılamadığını söyledi. Kuşadası’na sadece deniz yolu ile gelen yılda yaklaşık 1 milyon turistin bile örenyerlerini ziyaret ettirilmesi halinde turizm gelirlerinin önemli ölçüde artacağını belirten Kaymakam Aksoy, “Maalesef turizm konusunda elimiz hamur karnımız aç. Kuşadası’na gelen bir turist Afrodisyas’a nasıl gidileceğini sorduğunda 6 minibüs değiştirmesi gerektiğini nasıl söyleyelim. Vakit kaybetmeden turizm güzergahlarında bir ulaşım planlaması yapılıp faaliyete geçirilmesi lazım” dedi.

Aydın’ın iklimi, bitki örtüsü deniz ve güneşinin yanında kazdıkça tarih çıkan bir kültürel zenginliğe sahip olduğunu buna rağmen turizmde beklenen hedeflerin çok çok altında kalındığını belirten Kuşadası kaymakamı Muammer Aksoy, Aydın’ın için bu konuda ‘Eli hamur karnı aç’ değerlendirmesini yaptı. Kazı çalışmaları devam eden Kuşadası Kadıkalesi ziyaretinde yaptığı açıklamada “Bölgemizde 100 kilometrekarelik bir alanda Efes’ten Apollan’a Milet’ten Afrodisyas’a kadar 30 ayrı antik kentimiz var. Sadece Afrodisyas ya da Milet dünyanın bir ülkesine yeter. Maalesef değerlerimizi değerlendiremiyoruz. Bu değerleri satabilmemiz lazım. Kuşadası’na gelen bir turist örneğin dünyanın en önemli kültürel miraslarından biri olan Afrodisyas’a gidebilmek için 6 minibüs değiştirmesi lazım. Sadece Kuşadası’a gemi ile gelen 1 milyon turist var. Ulaşım sıkıntısından dolayı bu turistlerin büyük çoğunluğu Afrodisyas’ı göremiyor. Yaklaşık 5-6 milyon turist ağırlayan bir bölgede Afrodisyas’ı görmek isteyen bir turist ‘Nasıl giderim’ diye sorduğunda, nasıl ‘6 minibüs değiştirerek gidebilirsin’ diyelim. Turist Afrodisyas’a gittiğinde aynı gün dönebileceği de kesin değil. Oysa bu güzergahlara yerel yönetimlerce sürekli ring halinde olan otobüsler koysak yılda yaklaşık 5-6 milyon turist ağırlayan bölgemizde bu otobüsler bedavaya bile çalışsa turist ile gelen gelir gideri kat kat karşılar” diyerek Aydın’da turizm beldelerine ulaşım planlaması yapılamasını istedi.

“Başka bir ülkede bizim antikkentlerin her biri günde 150 bin ziyaretçi çeker”

Dünyanın sayılı antik kentlerine sahip olan Aydın’da Milet’e yıllık yaklaşık 90 bin, Afrodiyas’a ise yaklaşık 130 bin ziyaretçi geldiğini hatırlatan Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, “Bizim sahip olduğumuz 30 ayrı antik kentin sadece biri Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde olsa günlük 150 bin ziyaretçi çeker. Öncelikle kültürel rotalardan geçecek bir güzergah belirlenip bu güzergahlarda otobüslerin antik kentlere yolcu taşımasını sağlamalıyız. Yola çıkan turist yolda kalmayıp geri dönebileceğini de bilirse ziyaretçi sayısının artacağına inanıyoruz. Mevcut şartlarda Kuşadası’nda bir turist sorduğunda Afrodisyas’a 6 otobüs ile gideceğini nasıl tarif edeceğiz. Aydına rtık büyükşehir oldu. Bu nedenle turizmde ulaşım planlaması yapılaması lazım” diye konuştu.

“Avrupa’da 800 kilometrede görülen bitki örtüsü Aydın’da 5 kilometrede görülüyor”

Aydın’ın tarihi kentlerinin yanında bitki örtüsü ve endemik yapısı ile dünyanın en nadide şehirlerinden biri olduğunu belirten Kuşadası Kaymakamı Aksoy, “Bizim bir de Dilek Yarımadası Milli Parkımız var. Dünyada nadir görülen pek çok bitki örtüsü burada var. Avrupa’da 800 kilometre giderek anca görebildiğiniz bitki örtüsü ve florayı Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda 5 kilometre giderek görebiliyorsunuz. Ancak burada da beklenilen turist sayısına ulaşabilmiş değiliz. Kısacası turizmde elimiz hamur karnımız aç” diye konuştu.