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15 Ekim 2018 Pazartesi 09:10

Kuşadası Körfezi ve Didim’de 76 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi ve Didim’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 10’u çocuk ve 23’ü kadın toplam 76 kaçak göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Didim’e bağlı Mavişehir önlerinde sahil güvenlik ekipleri tarafından...

Kuşadası Körfezi ve Didim'de 76 kaçak göçmen yakalandı
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Kuşadası Körfezi ve Didim’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 10’u çocuk ve 23’ü kadın toplam 76 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim’e bağlı Mavişehir önlerinde sahil güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen iki ayrı lastik bot içerisinde 18 Afganistan, 4 Irak ve 2 Suriye olmak üzere toplam 24 kaçak göçmen ele geçirildi.

Sahil güvenlik ekiplerinin Kuşadası Körfezi’nde gerçekleştirdiği bir başka operasyonda ise Özdere açıklarında lastik bir bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 39 Güney Afrika, 8 Filistin, 3 Suriye ve 2 Kongo olmak üzere toplam 52 kaçak göçmen ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.
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