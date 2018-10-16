“ Kuşadası Renkleniyor “ projesi tanıtıldı

’Let’s Colour, Hayatı Renklendir’ kapsamında yürütülen “Kuşadası Renkleniyor” projesi Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Tepe Mahallesi olarak adlandırılan Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak’ta, Kuşadası Belediyesi, Marshall ve Venua işbirliğinde yürütülen renklendirme çalışmalarının vatandaşlar ve ilçeyi ziyaret eden turistler tarafından beğeniyle karşılandığını ifade etti.

Bir boya firmasınınTürkiye Pazarlama Müdürü Ayşe Pınar Adabağ ile Kurumsal İletişim Müdürü Betül Değirmenci’nin sunum yaptığı toplantıya Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Başkan Yardımcıları Tufan Asrav, Ayşe Şerifoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Ferah Sürekçi, Cem Arslan, Venua Üyeleri Çağla Karaman, Venüs Şahin ve boya firması Global Temsilcisi Stephanie Kraneveld katıldı.

Toplantının açılışında konuşan boya firması Türkiye Pazarlama Müdürü Ayşe Pınar Adabağ, dünya çapında yaptıkları renklendirme çalışmalarıyla insanların hayatlarına girdiklerini ve duvarlarla birlikte hayatları da renklendirdiklerini ifade etti. Let’s Colour, Hayatı Renklendir Projesi kapsamında Kuşadası’nda gerçekleşen çalışmaları çok önemsediklerini ifade eden Adabağ, ’Kuşadası Renkleniyor’ çalışmalarına katkı sunan Kuşadası Belediyesi ve Venu’ya teşekkür etti.

Venüs Şahin ise renklendirme çalışmalarına başladıkları günden bu yana Kuşadası Belediyesi’nin kendilerine büyük destek sunduğunu belirterek çalışmalara kentin farklı noktalarında devam etmek istediklerini belirtti.

Boya firması Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Betül Değirmenci ise Tepe Sokak’ta çalışmaların mahalle sakinlerinin destekleriyle çok iyi şekilde ilerlediğini kaydederek projenin 2019 Nisan- Mayıs aylarında son ereceğini söyledi.

Değirmenci’nin ardından konuşan Belediye Başkanı Kayalı ise, Kuşadası Renkleniyor projesi ile ilgili olarak 3 yıldır çalıştıklarını belirterek, boya firmasının sponsor olmasıyla birlikte çalışmaların başladığını ifade etti. Let’s Colour, Hayatı Renklendir Projesi kapsamında yürütülen “Kuşadası Renkleniyor” çalışmasının ilçenin çehresini değiştireceğine dikkat çeken Kayalı, firma sahiplerinin Türkiye yetkililerine projeye sundukları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve boya firması Türkiye yetkilileri, sunumun ardından renklendirme çalışmaların ı incelemek üzere Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak’a giderek daha önce boyanan alanları inceledi. Başkan Kayalı daha sonra Let’s Colour, Hayatı Renklendir Projesi kapsamında yürütülen “Kuşadası Renkleniyor” projesi çalışmalarına katıldı.