Kuşadası sahilde ölü caretta caretta bulundu

Sahilde bulunan bir otelin kumsalında güvenlik görevlilerince bulunan ölü Caretta Caretta alınması için yetkililerden yardım istendi. Bulunmasının ardından yaklaşık altı saat geçen Deniz kaplumbağasının sahilden alınmadığı öğrenildi. Vatandaşlar sahilde bulunan ölü Caretta Caretta cinsi kaplumbağanın yetkililer tarafından sahilden alınmasını bekliyor.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi sahilinde ölü caretta caretta bulundu.Sahilde bulunan bir otelin kumsalında güvenlik görevlilerince bulunan ölü Caretta Caretta alınması için yetkililerden yardım istendi. Bulunmasının ardından...

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