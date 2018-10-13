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13 Ekim 2018 Cumartesi 09:43

Kuşadası Ticaret Odası’nda dış ticaret bilgilendirme semineri yapıldı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ege İhracatçılar Birliği işbirliğiyle, Kuşadası Ticaret Odası ev sahipliğinde Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri yapıldı.Ticaret...

Kuşadası Ticaret Odası'nda dış ticaret bilgilendirme semineri yapıldı
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Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ege İhracatçılar Birliği işbirliğiyle, Kuşadası Ticaret Odası ev sahipliğinde Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri yapıldı.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliştirme Uzmanı Tülay Uyanık Nachtwey ve Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Ayşegül Demir tarafından verilen seminerde, İhracatta Sağlanan Destek Programları ve Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları hakkında bilgi verildi.

Kuşadası Ticaret Odası üyelerinin yanı sıra, Aydın Sanayi Odası’nın da katılımıyla gerçekleşen seminer, katılımcıların dış ticarete yönelik soruları ile son buldu.

Seminer sonunda Ticaret Bakanlığı uzmanlarına, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından Kuşadası Prestij kitabı hediye edildi.
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