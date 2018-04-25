Kuşadası’na Bahar Geldi

Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Kuşadası’nı yoğun çalışmayla kısa sürede turizm sezonuna hazırlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası’nı rengarenk süsledi.

Vatandaşların oldukça memnun kaldığı çalışmalarda Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Kuşadası’na toplam 1 milyon 80 bin çiçek dikildi. Dikilen çiçeklerle renklenen Kuşadası’nda yeşil alanların bakımları ve çim yenilemeleri yapılırken Atatürk Bulvarı sahil kenarına da yeni aydınlatma direkleri dikildi. Çınar Mahallesi’ndeki çocukların çocuk oyun grubu talebini de geri çevirmeyen büyükşehir belediyesi, mahalleye çocuk oyun grubunun montajını yaptı ve çocukların kullanımına açtı.

İnönü Bulvarı üzerindeki derede bakım çalışmaları yapan ekipler, dere üzerine yapılan mavi-beyaz ışıklandırmayla da bulvarın havasını değiştirdi.

Diğer taraftan ilçenin parklarında ve ilçedeki süs havuzlarının yıl boyu yapılan düzenleme ve yenileme çalışmalarına da devam edilirken İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı gibi ana arterlere de çalı ve fidanlar dikilerek buraların daha da yeşil olması sağlandı.

Turizm sezonu öncesi yapılan çalışmalardan ve Kuşadası’nın güzelleştirilmesinden memnun kalan vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.