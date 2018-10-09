Kuşadası’na kardeş şehir ilgisi

Kuşadası Belediyesi, ilçenin Almanya’daki kardeş şehri olan Marl’da düzenlenen Volk Park Fest’e katıldı. Festivale Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK) ile birlikte katılan Kuşadası Belediyesi, açtığı...

Kuşadası Belediyesi, ilçenin Almanya’daki kardeş şehri olan Marl’da düzenlenen Volk Park Fest’e katıldı. Festivale Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK) ile birlikte katılan Kuşadası Belediyesi, açtığı stantla ilçenin tanıtımını yaptı.

Kuşadası Belediyesi, ilçenin ABD’deki kardeş şehri Monterey ve Romanya’daki kardeş şehri Sniaia’nın ardından, alınan Belediye Meclis kararı doğrultusunda Almanya’daki kardeş şehir Marl’da düzenlenen Volk Park Fest’e katılarak açtığı stantla Kuşadası’nın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımını yaptı. Festivalde, KUŞAKK üyesi kadınlar tarafından üretilen kuş baskılı ürünler büyük ilgi gördü.

1-5 Ekim tarihlerinde gerçekleşen ve Doğu Almanya ile Batı Almanya’nın birleşmesinin yıldönümü olan 3 Ekim’de açılışı yapılan Volk Park Fest’e katılan Kuşadası heyeti, Marl Belediye Marl Belediye Başkanı Werner Arndt, Marl Belediyesi yetkilileri ve Kadınlardan Kadınlara Hizmet Derneği temsilcileri ile bir araya geldi. Kuşadası heyeti ayrıca ağırlıklı olarak Türk öğrencilerin eğitim gördüğü Pestalozzi Okulu’nun spor salonu açılışına da katıldı. Festival alanında açtıkları Kuşadası standında hazırlanan yazılı ve görsel materyallerle ilçenin tanıtımı yapılırken KUŞAKK tarafından üretilen kuş baskılı şallar, çantalar ve fileler büyük bir ilgi ve beğeniyle karşılandı.