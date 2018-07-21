AYDIN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 18:36

Kuşadası’nda 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 42 kaçak göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, sabah 06.45 sıralarında...

Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kuşadası açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 42 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, sabah 06.45 sıralarında Aslan Burnu koyunun batısında hareket halindeki bir lastik bot tespit etti. Lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalışan lastik bot içerisindeki 3 Suriye, 2 Eritre, 9 Afgan, 3 Senegal, 9 Filistin, 10 Orta Afrika, 2 Irak, 4 İran uyruklu toplam 42 kaçak göçmeni yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku