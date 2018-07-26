Kuşadası’nda 5 yeni parkın yapımı devam ediyor

Kuşadası’na 4,5 yıl içinde 25 yeni park alanı kazandıran, 38 parkı ise bütünüyle yenileyen Kuşadası Belediyesi, 5 yeni parkın yapımını, 1 parkın ise yenileme çalışmalarını sürdürüyor.“Daha Yeşil Bir Kuşadası” hedefiyle çalışmalarını...

Kuşadası’na 4,5 yıl içinde 25 yeni park alanı kazandıran, 38 parkı ise bütünüyle yenileyen Kuşadası Belediyesi, 5 yeni parkın yapımını, 1 parkın ise yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

“Daha Yeşil Bir Kuşadası” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2014-2018 yılları arasında farklı mahallelerde yapımını tamamladığı 25 yeni park alanı ile dikkat çekiyor. Kentleşme ile birlikte artan yeşil alan ihtiyacını gidermek için projelendirme çalışmalarını tamamladığı parkların yapımını kısa sürede bitirerek hizmete açan Kuşadası Belediyesi’nin ilçeye yeşil alan kazandırmaya yönelik çalışmaları vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Yeni parklar, çocukların güvenli ve rahat bir ortamda oyun oynayabilecekleri şekilde tasarlanan sentetik zeminli oyun alanları, dekoratif oturma grupları, modern peyzaj düzenlemeleri ve fitness alanları ile büyük beğeni topluyor.

Kuşadası Belediyesi, yeni park yapım çalışmalarının yanı sıra 4 yılda 38 parkı bütünüyle yenileyerek çağdaş ve güvenli bir hale getirdi. Yenileme çalışmaları kapsamında parklarda bulunan aydınlatma ve sulama sistemleri, çocuk oyun grupları ve banklar yenileriyle değiştirildi, uygun alanlara yürüyüş yolları ve kameriyeler yapılarak spor aletleri ile kedi evleri yerleştirildi.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından İkiçeşmelik, Ege, Kirazlı ve Karaova Mahallerinde bulunan 4 yeni parkın yapımına, Karaova Mahallesi Kara Sokak’ta bulunan parkta ise yenileme çalışmalarına başlanırken İkiçeşmelik Mahallesi Kuşadası-Aydın karayolu üzerinde bulunan 4570 metrekarelik alanda yapımı sürmekte olan Kardeş Şehir Parkı ise tamamlanma aşamasına geldi.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Sokak’ta bulunan 1250 metrekarelik boş alan üzerine yeni park yapım çalışmalarına başladı. Zemin düzenleme ve hafriyat çalışmaları devam eden parkta kauçuk zemin üzerine kurulacak çocuk oyun grubu, oturma grupları, otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi, yeşil alan ve spor aletleri yer alacak.

Ege Mahallesi 438’inci Sokakta bulunan 4090 metrekarelik yeşil alanda park yapım çalışmalarına başlandı. Hafriyat çalışmaları devam eden parkta kauçuk zemin üzerine kurulacak çocuk oyun grubu, oturma grupları, otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi, 20 araçlık otopark, yeşil alan ve spor aletleri bulunacak.

Kirazlı Mahallesi Selim Eren Ortaokulu yanında bulunan 4100 metrekarelik park alanına ise hafriyat çalışmalarının ardından yürüyüş yolları ve peyzaj çalışması yapılarak otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi, oturma grupları ve kauçuk zeminli çocuk oyun grubu yerleştirilecek. Kirazlı- Kuşadası Karayolu üzerinde bulunan parkta ayrıca çift potalı basketbol sahası ve kır düğünü alanı yer alacak.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan bir diğer park olan Karaova Mahallesi Karaova Sokak’ta bulunan parkta ise zemin düzenleme ve hafriyat çalışmaları sona erdi. 1660 metrekarelik alanda yapımı devam etmekte olan parkta kauçuk zeminli çocuk oyun grubu, oturma grupları, otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi, yeşil alan ve spor aletleri bulunacak.