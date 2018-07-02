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02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:22

Kuşadası’nda 6 bin balık denize bırakıldı

01 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Kuşadası Amatör Balıkçılar Derneği katkılarıyla 3 bin Çipura ve 3 bin Levrek olmak üzere toplam 6 bin balık yavrusu Kuşadası körfezine...

Kuşadası'nda 6 bin balık denize bırakıldı
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01 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Kuşadası Amatör Balıkçılar Derneği katkılarıyla 3 bin Çipura ve 3 bin Levrek olmak üzere toplam 6 bin balık yavrusu Kuşadası körfezine bırakıldı.

Balıklandırma çalışmaları kapsamında yapılan proje için Kuşadası Amatör Balıkçılar Dernek Başkanı Vedat Kazancıoğlu “Balık nesillerinin giderek azalması karşısında başlatılan balıklandırma çalışmalarına ilçemiz Kuşadası’ndan da destek olarak balık popülasyonunun arttırılmasına katkı sağlamak için 6000 balık yavrusunu denizle buluşturduk. Projenin faydalarını 8-10 ay sonra görmeye başlayacağız. Kuşadası tarihi bir gün yaşadı. Etkinliklere katılım gerçekten çok güzeldi. Herkese teşekkür ederim” dedi.

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım “ilçemizi geliştirmek ve yarınımız olan çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Kuşadası bırakmak için çaba sarf eden herkese destek olmaya hazırız. Bugün Kuşadası’nda “balıklandırma” çalışmaları kapsamında tarihi bir gün yaşayarak 6000 balık yavrusunu denizle buluşturduk. Bunun gibi projelerin artarak devam etmesi dileğiyle tekrar 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlarım” dedi.

Etkinliğe Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hakan Turhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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